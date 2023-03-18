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السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون العصيان لليوم الـ 33 على التوالي

الأسرى الفلسطينيون
الأسرى الفلسطينيون
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 واصل الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خطوات "العصيان" لليوم الـ33 على التوالي، رفضا للإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير. 
وأكّدت هيئة الأسرى، ونادي الأسير، في بيان مشترك، أنّ خطوات "العصيان" ستستمر حتّى إعلان الأسرى عن الشّروع بخطوة الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان، تحت عنوان "بركان الحرّيّة أو الشّهادة"، وفقا للبرنامج النضاليّ الذي أقرّته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.
وبينت الهيئة والنادي، أنّ إدارة السّجون وحتّى اليوم، ترفض التّراجع عن الإجراءات التي نفّذتها، والتي أعلنت عنها.
وأوضحوا أنّ خطوة الإضراب، التي تعد أقسى خطوة يمكّن للأسرى أن يلجؤوا إليها، ستبقى مرهونة بموقف إدارة السّجون، وأيّ تحوّل يمكن أن يحدث حول مطالب الأسرى، والمطلب الأساس ألا وهو تراجع الإدارة عن الإجراءات التّنكيلية التي أعلنت عنها بتوصيات من "بن جفير".

 

الأسرى الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي