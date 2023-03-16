اقرأ غدا في "البوابة".. وطن واحد يجمعنا

الخميس 16/مارس/2023 - 06:44 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 17 مارس 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

وطن واحد يجمعنا

تاريخ المشيخة.. الشيخ الخراشي أول شيوخ الأزهر

20 قرنا من الوطنية واللاهوت للكنيسة القبطية الأرثوزكسية

الأزهر والكنيسة.. تاريخ حافل من العطاء الوطني

عبد المجيد سليم.. "ابن سينا" الأزهر

الشيخ مصطفى المراغي.. المصلح المجدد تلميذ محمد عبده

البابا كيرلس الرابع.. أبو الإصلاح

البابا كيرلس الخامس.. صلى مع جيش عرابي

الشيخ مصطفى عبد الرازق.. فيلسوف الأزهر

البابا تواضروس.. بطريرط الاختيار الصعب وسنوات محبة الله والوطن

فضيلة الإمام أحمد الطيب.. 13 عاما على تولي المشيخة

الشيخ محمود شلتوت.. رائد التجديد الاستنارة