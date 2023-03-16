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الجمعة 17 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اقرأ غدا في "البوابة".. وطن واحد يجمعنا

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 17 مارس 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

وطن واحد يجمعنا
تاريخ المشيخة.. الشيخ الخراشي أول شيوخ الأزهر
20 قرنا من الوطنية واللاهوت للكنيسة القبطية الأرثوزكسية
الأزهر والكنيسة.. تاريخ حافل من العطاء الوطني
عبد المجيد سليم.. "ابن سينا" الأزهر
الشيخ مصطفى المراغي.. المصلح المجدد تلميذ محمد عبده
البابا كيرلس الرابع.. أبو الإصلاح
البابا كيرلس الخامس.. صلى مع جيش عرابي
الشيخ مصطفى عبد الرازق.. فيلسوف الأزهر
البابا تواضروس.. بطريرط الاختيار الصعب وسنوات محبة الله والوطن
فضيلة الإمام أحمد الطيب.. 13 عاما على تولي المشيخة
الشيخ محمود شلتوت.. رائد التجديد الاستنارة

الأزهر البابا كيرلس الرابع البابا تواضروس الإمام أحمد الطيب محمود شلتوت