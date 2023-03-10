وفاة العميد السيد وجدي أحد أبطال حرب أكتوبر

الجمعة 10/مارس/2023 - 02:03 م

غيّب الموت عن عالمنا، منذ ساعات قليلة العميد السيد وجدي، أحد أبطال اللواء 25 مدرع بحرب أكتوبرـ عن عمر ناهز 75 عاما.

العميد السيد وجدي أصيب في ميدان القتال بحرب أكتوبر، عقب إصابة دبابته بصاروخ في أثناء محاولة إغلاق الثغرة التي قام بها العدو الإسرائيلي من الغرب للشرق يوم 17 أكتوبر 1973، ما أسفر عن إصابته بشلل ثلاثي انتقل على إثره إلى مستشفى المعادي وظل في المستشفى حتى تغمده الله برحمته صباح اليوم.

العميد وجدي ترتيبه الرابع في أسرته، نشأ بحي شبرا، والتحق بكلية اللغات والترجمة، وترك الكلية 5 يونيو 1967 بعد حدوث النكسة للالتحاق بالكلية الحربية التي تخرج منها عام 1970.

أصيب بـ 13 شظية في أماكن متفرقة من جسده، وأجرى العديد من العمليات الجراحية بمصر وخارج إثر تلك الإصابة بحرب أكتوبر 1973.