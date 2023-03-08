الأمين العام للناتو: ألبانيا تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الاستقرار في غرب البلقان

الأربعاء 08/مارس/2023 - 01:15 م

أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج بمساهمات ألبانيا في الحلف، وذلك خلال اجتماعه مع الرئيس الألباني باجرام بيجاج في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأفاد بيان صادرعن المكتب الإعلامي للحلف بأن ستولتنبرج أعرب عن شكره لألبانيا على لعبها دورًا رئيسيًا في تعزيز الاستقرار والتعاون عبر منطقة غرب البلقان، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية لحلف الناتو.

كما رحب الأمين العام بمساهمات ألبانيا في عمليات انتشار قوات الناتو في عدة دول حول العالم، مثل لاتفيا وبلغاريا وكوسوفو والعراق، مشيرا إلى أن الحلف يقدر تعهدات ألبانيا بتقديم المساعدة لأوكرانيا لدعمها في مواجهة العمليات العسكرية الروسية.

يشار إلى أن علاقة ألبانيا مع حلف الناتو بدأت في عام 1992 عندما انضمت إلى مجلس الشراكة الأوروبية الأطلنطية. وفي عام 1994، انضمت ألبانيا إلى شراكة الناتو من أجل السلام، ثم اصبحت عضوًا كامل العضوية في الحلف أول أبريل 2009.