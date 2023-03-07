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الثلاثاء 07 مارس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا.. العودة

مباراة الزمالك والترجي
مباراة الزمالك والترجي
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في مباراة العودة ضمن الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويقبع الزمالك في قاع المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

مباراة الزمالك والترجي هي مباراة العودة للفريقين في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد خسارة الزمالك أمام الترجي في تونس وخسارته أيضا أمام المريخ السوداني بينما حصل على نقطة وحيدة بالتعادل أمام شباب بلوزداد في القاهرة.

بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي التونسي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة في مباراة صعبة للفارس الأبيض ولا بديل أمامه سوى الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة اذا ما أراد الاستمرار في المنافسة على بطاقة الصعود للدور ال١٦ في بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ويدخل الزمالك مباراة اليوم أمام الترجي  بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى وخط الدفاع يتواجد حمزة المثلوثي، ومحمد عبد الغنى، وحسام عبد المجيد، واحمد فتوح.

ويتواجد فى خط الوسط نبيل عماد دونجا، وسيف فاروق جعفر، ومحمد اشرف روقا، واحمد السيد زيزو، ومصطفي شلبي ويقود خط الهجوم سيف الدين الجزيري.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا 

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