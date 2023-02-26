اليوم.. الحكم على متهم في قضية أحداث محمد محمود

الأحد 26/فبراير/2023 - 05:50 ص

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث محمد محمود".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي، وسكرتارية سامح شعبان.



كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، قد قضت في وقت سابق بإعدام متهمين اثنين، والحبس 15 سنة لـ8 آخرين، وسنة مع الشغل لمتهمة، لاتهامهم بحرق سيارة شرطة وقتل مجند بأحداث شارع محمد محمود في مايو عام 2013. إعلاميًا بـ " أحداث محمد محمود ".