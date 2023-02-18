أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 18 فبراير 2023

السبت 18/فبراير/2023 - 08:50 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبت 18 فبراير 2023 ، بمعظم البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.5 جنيها للشراء و 30.6 جنيها للبيع، ووصل سعره في البنوك نحو 29.69 جنيها للشراء و 29.79 جنيها في بنك التنمية الصناعية.

وسجل ثاني أقل سعر دولار في البنوك نحو 30.42 جنيها للشراء و 30.52 جنيها للبيع في بنكي مصر والأهلي المصري، فيما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في ميد بنك نحو 30.5 جنيها للشراء و 30.58 جنيها للبيع.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.52 جنيها للشراء و 30.62 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الاسلامي، الأهلي المتحد، الإمارات دبي الوطني، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، الاستثمار العربي، المصري لتنمية الصادرات، قناة السويس، بلوم، المصرف المتحد، المشرق، الكويت الوطني".

وبلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.57 جنيها للشراء و 30,62 جنيها.