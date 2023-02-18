ads
السبت 18 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 18 فبراير 2023

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية  تعاملات اليوم السبت 18 فبراير 2023 ، بمعظم البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل  سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.5 جنيها للشراء و 30.6 جنيها للبيع، ووصل  سعره  في البنوك نحو 29.69 جنيها للشراء و 29.79 جنيها في بنك التنمية الصناعية.

وسجل  ثاني أقل سعر دولار في البنوك نحو 30.42 جنيها للشراء و 30.52 جنيها للبيع في بنكي مصر والأهلي المصري، فيما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في ميد بنك نحو 30.5 جنيها للشراء و 30.58 جنيها للبيع.
وسجل  متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.52 جنيها للشراء و 30.62 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الاسلامي، الأهلي المتحد، الإمارات دبي الوطني، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، الاستثمار العربي، المصري لتنمية الصادرات، قناة السويس، بلوم، المصرف المتحد، المشرق، الكويت الوطني".

وبلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.57 جنيها للشراء و 30,62 جنيها.

أسعار الدولار في البنوك اليوم أقل سعر دولار البنك المركزي المصر البنوك العاملة بالسوق المصرية