اليوم.. إطلاق برنامج التدريب في المحاكم الاقتصادية بكلية حقوق عين شمس

الخميس 16/فبراير/2023 - 09:32 ص

تعقد كلية الحقوق جامعة عين شمس اليوم الخميس الموافق 16 فبراير محاضرة افتتاحية يلقيها القاضي محمد الزند القاضي بالمحاكم الاقتصادية، كبداية لبرنامج تدريب طلاب الكلية في المحاكم الاقتصادية وذلك في تمام الساعة 2:00 ظهرا بمدرج الدكتور عبد الأحد جمال الدين.

يأتى ذلك ضمن سلسلة محاضرات يعقبها مهمة بحثية يتم على أساسها اختيار الطلاب المشاركين في التدريب الذي سيجرى بدءا من مارس بمقر المحكمة.

ويمكن الحضور لكافة طلاب الكلية من الشعب الثلاثة ( العربية - الإنجليزية - الفرنسية ).

والجدير بالذكر قام وفد جامعة فيليب ماربورج الألمانية، بزيارة مركز شبكة المعلومات بجامعة عين شمس، خلال فاعليات اليوم الثانى لزيارته لجامعة عين شمس، والتى تأتى في إطار اتفاق التعاون المشترك بين كلية الآثار بالجامعة وجامعة فيليب ماربورج بألمانيا.

وقد كان في استقبال الوفد الدكتور إسلام حجازي مدير مركز الشبكات، وضم الوفد البروفيسور ألبرشت فوس مدير مركز دراسات الشرق الأدنى والأوسط بجامعة فيليب ماربورج، وأنا بيللر مدير وحدة الرقمنة بجامعة هال، وهندريكجي كاريوس مديرة مركز الرقمنة بمكتبة جوتة، وصحب الفريق الأستاذ الدكتور أحمد الشوكي وكيل كلية الآثار وبصحبته فريق من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب من كلية الآثار المشاركين في البرنامج.