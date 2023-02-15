اليوم.. وزير الخارجية يترأس وفد مصر في الدورة الـ 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

الأربعاء 15/فبراير/2023 - 05:11 ص

يترأس سامح شكرى وزير الخارجية، وفد مصر في أعمال الدورة الـ 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد اليوم الأربعاء فى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، على مستوى وزراء الخارجية، والذي تسبق أعماله انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي سوف يناقش في دورته الجديدة عددًا من الموضوعات والقضايا الهامة التي تمثل أولوية على الساحة الإفريقية، ومن أهمها تقرير الأنشطة السنوية للاتحاد الإفريقي وأجهزته، وتسريع مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والوضع الإنساني والاجتماعي بالقارة، وتقارير اللجان الوزارية التابعة للمجلس التنفيذي، وموضوعات الغذاء والتكامل الاقتصادي والاندماج القاري، بالإضافة إلى التقدم المحرز في تفعيل وكالة الدواء الإفريقية، والعديد من الموضوعات الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة 36 لقمة الاتحاد الإفريقي تنعقد هذا العام تحت عنوان "تسريع مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية"، وسوف تبدأ أعمالها يوم 18 فبراير الجاري لمدة يومين.