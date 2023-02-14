"ELDER" بجامعة القاهرة يقدم تدريبات مجانية تواكب سوق العمل

الثلاثاء 14/فبراير/2023 - 11:21 م

أعلن فريق "ELDER" عن إعداد الطلاب لمواكبة التطور عن طريق دورات مجانية، في موسمه التاسع.

وأعلن القائمون على النشاط عن بدء تقديم محاضرات تدريبية للطلاب للموسم التاسع في العديد من المجالات الموارد البشرية والتسويق وريادة الأعمال وتطويرها، هذا بالإضافة إلي العديد من المهارات الناعمة كمهارة العرض والتقديم والقيادة والتفاوض وإدارة الوقت وغرس روح العمل التطوعي يذكر أن تلك المحاضرات تهدف بالأساس إلي تقليل الفجوة الموجودة بين ما يدرسه الطالب وبين ما هو موجود في سوق العمل الفعلي ويتم ذلك من خلال استقطاب مدربين علي قدر عالي من المهارة لإعطاء تلك المحاضرات والدورات بشكل مجاني تمامًا وبغرض مساعدة الطلاب لبعضهم البعض.

"ELDER" نشاط طلابي تطوعي تابع لكلية التجارة جامعة القاهرة أُسس عام 2015، هدفه مساعدة الطلاب على اكتساب مهارات شخصية وتقنية عن طريق تقديم دورات مجانية في العديد من المجالات.



ونجح فريق "ELDER" في تدريب ما يزيد عن 2000 طالب وتأهيلهم لسوق العمل في مواسمه الثمانية الماضية.