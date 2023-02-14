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الثلاثاء 14 فبراير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. مشروعات النواب تناقش تخفيض القيمة الإيجارية بالمجمعات الصناعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وأعضاء لجنة تسعير الأراضي والوحدات الصناعية في تخفيض القيمة الإيجارية للوحدات بالمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة في جميع محافظات الجمهورية لمواجهة ضعف نسب الإشغال في هذه المجمعات، لدعم الاقتصاد القومي وتقليل الواردات.

وكان النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، قال في اجتماع سابق: الأزمة العالمية الحالية، التي أعقبت أزمة كورونا وتداعياتها التي أثرت على اقتصاد العالم، ومنها مصر بالطبع، الزمتنا بتبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة، وخاصة عربات الطعام المتنقلة.

مشروعات النواب البرلمان