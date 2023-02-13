بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون في ديربي المرسيساد بالدوري الإنجليزي

الإثنين 13/فبراير/2023 - 08:58 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون في ديربي المرسيساد الشهير ضمن منافسات الأسبوع ٣٢ للدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج، ويقود محمد صلاح هجوم ليفربول للخروج من أزمة الخسائر المتتالية التي أدت لتراجع الريدز للمركز العاشر برصيد ٢٩ نقطة.

بث مباراة ليفربول ضد ايفرتون في الدوري الإنجليزي ينتظرها عشاق الريدز حول العالم على أمل خروج الفريق من دوامة الهزائم وتراجع المستوى بينما يتطلع عشاق محمد صلاح لرؤية نجمهم يعود لمستواه بعد تراجعه بشكل كبير في المباريات السابقة وحالة الصيام التهديفي التي يعاني منها النجم المصري.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد ايفرتون في ديربي المرسيساد

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين ويقود يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول اليوم في مواجهة ايفرتون وتنقل بث مباشر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس في محاولة لإعادة الفريق للانتصارات خاصة بعد عودة تياجو وفيرمينيو من الإصابة لدعم خط الهجوم مع نجم الفريق محمد صلاح لتحقيق الفوز اليوم.

مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول ضد ايفرتون في الدوري الإنجليزي