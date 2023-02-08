زلزال تركياl بالصور.. رجل إنقاذ يتنازل عن حذائه لمسن بعد انتشاله من تحت الأنقاض

انتشل رجال الإنقاذ رجل مسن من تحت ركام أحد الأبنية في كهرمان ماراش بتركيا جراء الزلزال الهائل الذي ضرب البلاد الإثنين الماضي .
وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي سجل ما دار بين رجل الإنقاذ والرجل المسن حيث تنازل رجل الإنقاذ عن حذائه للأخير بعد انتشاله من تحت الأنقاض، ليسأله المسن: وأنت ماذا ستفعل يا بني من غير حذاء؟ ويجيب رجل الإنقاذ: لا تقلق يا عمي.. نحن سنتولى الأمر.
وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا يوم الإثنين، 3419 قتيلا. و20436 جريحا، وفق ما أفادت به إدارة الطوارئ والكوارث التركية “أفاد”.