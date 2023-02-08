زلزال تركياl بالصور.. رجل إنقاذ يتنازل عن حذائه لمسن بعد انتشاله من تحت الأنقاض

الأربعاء 08/فبراير/2023 - 02:31 ص

انتشل رجال الإنقاذ رجل مسن من تحت ركام أحد الأبنية في كهرمان ماراش بتركيا جراء الزلزال الهائل الذي ضرب البلاد الإثنين الماضي .

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي سجل ما دار بين رجل الإنقاذ والرجل المسن حيث تنازل رجل الإنقاذ عن حذائه للأخير بعد انتشاله من تحت الأنقاض، ليسأله المسن: وأنت ماذا ستفعل يا بني من غير حذاء؟ ويجيب رجل الإنقاذ: لا تقلق يا عمي.. نحن سنتولى الأمر.

وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا يوم الإثنين، 3419 قتيلا. و20436 جريحا، وفق ما أفادت به إدارة الطوارئ والكوارث التركية “أفاد”.





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