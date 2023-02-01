مصرف قطر المركزي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير

الأربعاء 01/فبراير/2023 - 09:55 م

قرر مصرف قطر المركزي، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة اليوم الأربعاء 2-1-2023.

ورفع مصرف قطر المركزي سعر الفائدة في ديسمبر الماضي للإيداع بمقدار 50 نقطة أساس، كما رفع سعر الفائدة في نوفمبر الماضي للإيداع بمقدار 75 نقطة أساس، ليصبح 4.5%، بالإضافة إلى رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح 5%.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعها اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة على الإيداع والاقراض ربع نقطة مئوية، تعادل 0.25%.

ويرتفع سعر الفائدة الأمريكية وفقا لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى 4.5% و4.75%.

سعر الفائدة الأمريكية

وعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماعًا على خلال 13 يناير و1 فبراير، لمناقشة السياسة النقدية في الولايات المتحدة من أجل كبح جماح التضخم والسيطرة عليه.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول خلال العام الجاري، بعد 7 زيادات متتالية في 2022، قفزت بأسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2007، عند نطاق 4.25% - 4.50%.

في سياق آخر، قرر البنك التجاري الدولي، وقف شهادات الادخار الـ 22.5% سنويا، بعد قرارات بنوك الأهلي ومصر والقاهرة بوقف شهادات الـ 25% في جميع الفروع التابعة لها.

وكان قد أعلن البنك التجاري الدولي مصر، في أول يناير الماضي، طرح شهادة ادخار جديدة لمدة 18 شهرًا، بعائد يصل إلى 22.5% سنويا، وقال البنك إن الشهادة تمنح عائدا ثابتا بالجنيه المصري بسعر عائد 20% يصرف شهريا، و22.5% يصرف عند الاستحقاق.