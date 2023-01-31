تعرف على أفضل دعاء عند نزول المطر

الثلاثاء 31/يناير/2023 - 07:58 م

تتزايد معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عن دعاء المطر؛ وذلك بالتزامن مع عودة الأجواء الباردة وفصل الشتاء، الذي يشهد ارتفاع معدلات هطول المطر، ويعد ذلك الأوقات المستحبة للدعاء طلبًا للرزق ومغفرة الذنوب، خاصًة بترديد دعاء المطر.

ما هو أفضل دعاء عند نزول المطر؟

كيف أدعي لنفسي بالمطر؟

يعد دعاء المطر أحد الأمور المستحبة إذ قالت دار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «دعاء المطر مستجاب فادعوا الله عز وجل بما تحبون».

في السطور التالية، تعرض «البوابة نيوز»، دعاء المطر وفقًا لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدعية الشائعة إذ لا توجد صيغة محددة للدعاء، فيدعو العبد تقربًا إلى الله مع اختلاف الصيغة.

دعاء المطر

يعد دعاء المطر أحد الأشياء المستحبة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء عن السيدة عائشة رضى الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر يقول: «اللهم صيبًا نافعًا»، أي ماء منهمر متدفق نافع غير ضار.

دعاء المطر للرزق

من أشهر أدعية المطر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرّها وشر ما أُرسلت به».

دعاء بعد نزول المطر

وورد أيضًا في دعاء المطر: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»، والظراب هو الجبل المنبسط.

ومن صيغ دعاء المطر الدعاء: «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أُرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته».

ما يقال عند سماع صوت الرعد والبرق؟

دعاء المطر والرعد

في حالة كان المطر مصحوبًا بالرعد والبرق نردد: «سبحان من سبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته»، وكان ابن الزبير يفعل ذلك.