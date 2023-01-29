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الأحد 29 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر والمجر في كأس العالم لكرة اليد

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد نظيره المجر ضمن فعاليات كأس العالم لكرة اليد لتحديد المركزين السابع والثامن، منتخب مصر قدم أداء رائع أمام منتخب ألمانيا المباراة الماضية وخسر بفارق هدف وحيد بعد انتهاء المباراة بالتعادل ٣٠/٣٠ لتدخل المباراة شوطين اضافيين ليفوز المنتخب الألماني بنتيجة ٣٥/٣٤.

بث مباشر مباراة منتخب مصر لكرة اليد والمجر لتحديد صاحب المركز السابع والثامن وخسر المنتخب المجري من نظيره النرويجي في مباريات تحديد المراكز بنتيجة 25/33 ويسعى منتخب الفراعنة اليوم للحصول على المركز السابع بعدما كان قريب من المنافسة على المركز الخامس خاصة وأن آخر بطولة كبرى حقق منتخب مصر لكرة اليد المركز الرابع في الأولمبياد. 

مشاهدة بث مباشر لمباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد المجر في كأس العالم 

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