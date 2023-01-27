استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة.. و1755 جنيها للجرام

الجمعة 27/يناير/2023 - 09:02 ص

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المصرية ، اليوم الجمعة ف بداية التعاملات، مقارنة بأسعار بداية التعاملات

وتشهد أسعار الذهب في السوق المحلي، حالة من التذبذب وعدم الاستقرار ، نتيجة لحالة الترقب وعدم اليقين حول ما سيسفر عنه اجتماع الفيدرالي الأمريكي، وصدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، للحصول على مؤشرات وتيرة رفع أسعار الفائدة، والتي من المتوقع رفعها بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي يعقده الفيدرالي الأمريكي يومي 31 يناير وأول فبراير، وفي حالة تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة، وتوجهه نحو الركود، سيعزز ذلك من صعود الذهب خلال الفترة المقبلة.

وجاءت الأسعار كالتالى

سعر عيار 21 نحو 1755 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1507 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجرام عيار 24 حوالي 2013 جنيها للجرام.

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1170 جنيها للجرام.

ووصل سعر الجنيه الذهب" لـ14160

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.