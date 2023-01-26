"يقوي العضلات أثناء التمرين".. علماء يكشفون عن عصير صحي للاعبي كمال الأجسام

الخميس 26/يناير/2023 - 05:40 ص

اكتشف باحثون أن عصير الشمندر له أهمية كبيرة لممارسي الرياضة وبالأخص الرياضة التي تحتاج إلى مجهود بدني وقوة في البنية العضلية حيث وجدوا أن عصير الشمندر المستخلص من نبات الشمندر يزيد بشكل كبير من قوة العضلات، وبالتالي تستطيع القيام برفع أوزان أثقل وأداء المزيد من التمرينات

والشمندر هو من الخضروات الغنية بالنترات والمواد الكيميائية التي تعزز الأكسجين والدم حول الجسم، وقد ارتبطت بزيادة القدرة على التحمل. والقهوة منبه قوي آخر يمكن أن يساعد في التدريبات عن طريق تحفيز الجهاز العصبي المركزي وإعطائك المزيد من الطاقة، وذلك حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

وفي أحدث دراسة، قام خبراء من جامعة إكستر في المملكة المتحدة بتجنيد عشرة رجال أصحاء في أوائل العشرينات من العمر.

وطُلب منهم اتباع نظام غذائي منخفض النترات لمدة ثلاثة أيام قبل بدء التجربة، مثل تجنب الخضار الورقية.

وتم تقسيمهم بعد ذلك إلى مجموعتين، حيث تلقى نصفهم مشروبا غنيا بالنترات قبل التمرين يحتوي على 4.7 أوقية سائلة (أونصة سائلة) والتي قال الباحثون إنها تعادل عصير الشمندر، وتم إعطاء الباقي مشروبا وهميا يحتوي على مسحوق وهمي.

وقال الباحثون: “إن المشروبات لا يمكن تمييزها من حيث المظهر والرائحة والطعم. ثم أكمل المشاركون تمرينا واحدا بعد ثلاث ساعات بعد الإحماء”.

و قام الباحثون بقياس قوة العضلات باستخدام النبضات الكهربائية، أو القوة التي تمارسها العضلات عندما تنقبض ووجدوا أن عزم الدوران الناتج عن المشاركين كان أعلى بنسبة سبعة بالمائة في المجموعة التي تناولت مشروبا حقيقيا قبل التمرين.

كما تم جمع خزعات العضلات من الساق بعد تناول المشروب وقبل التمرين وبعده للتحقق من مستويات النترات في الأنسجة.

ووجد العلماء مستويات أعلى من النترات في عضلات الأشخاص الذين تناولوا مشروب النترات مقارنة بمن لم يتناولوه، وتساعد النترات في توسيع الأوعية الدموية وزيادة كمية الأكسجين التي تصل إلى العضلات.