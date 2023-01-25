اليوم.. انطلاق الدورة التدريبية لمدربي وحكام الكاراتيه على هامش بطولة البريميرليج

الأربعاء 25/يناير/2023 - 06:30 ص

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي عن إقامة دورة تطوير للحكام والمدربين لشرح تعديلات القانون الدولي للكاراتيه علي هامش إقامة بطولة البريميرليج التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 يناير الجاري حتى 29 من الشهر نفسه في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق الدورة اليوم الأربعاء الموافق 25 يناير بالمركز الأولمبي بالمعادي وسيحاضر فيها منصور السلطان عضو لجنة الحكام بالاتحاد الدولي ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأسيوي للكاراتيه.

وتقام الدورة الدولية للكاتا الشوتوريو خلال الفترة من 30 يناير حتى الأول من فبراير في المركز الأولمبي بالمعادي ويحاضر فيها فرانسيسكو سالازار مدرب المنتخب الإسباني.

وأعلن الاتحاد المصري للكاراتيه عن طرق التسجيل وتسديد رسوم الدورة للمدربين والحكام الراغبين في الاشتراك.

وأكد رئيس اتحاد الكاراتيه المصري أن هذه الدورة فرصة جيدة للحكام والمدربين المصريين للاستفادة من تعديلات القانون الدولي للكاراتيه بوجودها علي أرض مصر دون تكلف عناء السفر لحضور الدورات الدولية خارج مصر.

وعن بطولة البريميرليج قال الدهراوي إن البطولة ستشهد منافسة شرسة بين جميع اللاعبين المشاركين مؤكدًا أن العمل جار على قدم وساق فيما يتعلق بالترتيب النهائي الخاص بتلك البطولة العالمية.