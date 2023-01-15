اليوم.. «شكري» يستقبل نظيره الصيني بوزارة الخارجية

الأحد 15/يناير/2023 - 07:00 ص

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل وزير خارجية الصين تشين قانغ، الساعة العاشرة ونصف صباحا.

يعقب اللقاء، جلسة مباحثات ثم مؤتمر صحفي مشترك بحضور وفدي من الجانبين وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأنه في إطار الدعوة الموجهة لمصر من الهند للمشاركة كضيف في اجتماعات مجموعة العشرين، ألقى سامح شكري وزير الخارجية كلمة مسجلة خلال الاجتماع الوزاري لمؤتمر «صوت الجنوب» تحت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين، وذلك أمس الجمعة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن الوزير شكري استهل كلمته بتوجيه الشكر للرئاسة الهندية على دعوتها لمصر للمشاركة في فعاليات المجموعة خلال فترة رئاستها، منوهًا بالتحديات التي تواجه دول الجنوب جراء الأزمات المتلاحقة، بما في ذلك جائحة كورونا وأزمات سلاسل الإمداد والأمن الغذائي والتغير المناخي، ومشيرًا إلى ضرورة تبني نهج شامل للتعامل مع تلك التحديات والتوصل لحلول مشتركة وفعالة.

كما أشار وزير الخارجية، إلى أهمية مجموعة العشرين في توفير الزخم اللازم لإعادة صياغة النظام الاقتصادي الدولي للاستجابة بصورة فعالة وفي توقيت مناسب للتحديات التي تواجهها دول الجنوب، معربًا عن التزام مصر بالانخراط البناء في النقاشات والمبادرات التي سيتم طرحها في إطار مجموعة العشرين من أجل التوصل لتوافق بشأن التحديات المعقدة الراهنة.