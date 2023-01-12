ميدبنك يرعى المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب"

الخميس 12/يناير/2023 - 02:44 م

أعلن ميدبنك، رعايته للمعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب"، والذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية، والذي اقيم على مساحة 4000 متر مربع بقصر القبة الرئاسي، والذي امتدت فعالياته من 5 حتى 11 يناير الجاري، بمشاركة 12 دولة عربية.

جاء المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب" بهدف عرض وتسويق المنتجات اليدوية الحرفية للأسر المنتجة من مختلف الدول، حيث شارك في المعرض 150 أسرة منتجة منها 70 أسرة مصرية، و80 أسرة من الدول العربية، حيث ساهم في تبادل الثقافات بين المشاركين، خاصة وأن هذه المنتجات اليدوية تعبر عن التراث المصري العريق وعن ثقافات الدول العربية المشاركة في المعرض.

تأتي رعاية ميدبنك للمعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب" في إطار استراتيجية البنك التي تستهدف دعم جهود تنمية الاقتصاد المصري؛ وتعزيز خطط البنك المركزي، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، ودمج أكبر عدد ممكن من الأفراد وأصحاب النشاطات الاقتصادية والحرفية من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وهبة: نستهدف نشر الثقافة المالية وتوسيع دائرة الشمول المالي بأحدث حلول ميدبنك المصرفية المبتكرة التي تناسب جميع العملاء وتساهم في جذب كافة فئات وشرائح المجتمع

أعرب كريم وهبة، رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي لميدبنك، عن فخره برعاية ميدبنك لهذه الدورة من المعرض العربي للأسر المنتجة "بيت العرب" التي استضافتها مصر، والتي تعد ترسيخاً للثقافة العربية والتراث الحرفي الأصيل، وتساهم في ترويج المنتجات اليدوية الحرفية التي تحمل ثقافات وموروثات منتجيها بين دول المنطقة وإلى جميع أنحاء العالم.

وأكد أن ميدبنك يستهدف من هذه الرعاية نشر الثقافة المالية وتوسيع دائرة الشمول المالي واستعراض أحدث حلول ميدبنك المصرفية المبتكرة التي تناسب جميع العملاء وتساهم في جذب جميع فئات وشرائح المجتمع غير المشمولة مصرفياً، وذلك من خلال منح هذه الفئة إمكانية فتح هذه الحسابات مجاناً بأبسط الإجراءات، وكذلك إمكانية التمتع بالخدمات والمنتجات التي يقدمها ميدبنك مع مراعاة قواعد واشتراطات الشمول المالي الصادرة من البنك المركزي المصري، بما يدعم ريادة البنك في السوق المصرفي المصري.

وأشار إلى أن ميدبنك كان قد أطلق "حساب الكل" ليساهم في استقطاب عدد أكبر من العملاء الجدد الذين لا يتعاملون مع البنوك، حيث يستطيع العملاء فتح الحساب بإجراءات مبسطة وسهلة ابتداءً من سن السادسة عشر وكذلك فتح "حساب الكل" مجاناً، وبدون حد أدنى لرصيد الحساب، بالإضافة إلى إصدار بطاقة خصم مباشر "ميزة" مجاناً.

جدير بالذكر أن استراتيجية ميدبنك التي تم إطلاقها تحت شعار "نعمل لمستقبلك" تركز على الاستفادة من الوسائل والقنوات الرقمية والتكنولوجية والتوسع في خدمات التجزئة المصرفية، بما يساهم في تنويع قاعدة العملاء وتعزيز النشاط المصرفي؛ ودعم خطط التحول الرقمي والشمول المالي، التي تنتهجها الدولة.

ويحرص البنك على المشاركة في جميع فعاليات وانشطة الشمول المالي، التي يطلقها البنك المركزي لتعزيز تواجده في السوق المصرفي المصري، وتقديم خدمات مصرفية شاملة.