بعد ارتفاع الدولار.. سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الأربعاء 11 يناير 2023

الأربعاء 11/يناير/2023 - 06:57 م

تجاوز سعر الدينار الكويتي حاجز الـ 100 جنيه، اليوم الأربعاء 11 يناير 2023، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11 يناير 2023

قفز سعر الدينار في بنك كريدي أجريكول ليسجل نحو 93.96 جنيه للشراء، و102 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي ليحقق 93.87 جنيه للشراء، و100 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر مستوى 94.95 جنيه للشراء، و98.41 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 99.56 جنيه، و96.69 جنيه للبيع.

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري نحو 94.67 جنيه للشراء، و98.09 جنيه للبيع.

صعد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي ليبلغ نحو 92.82 جنيه للشراء، و96.12 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان مستوى 92.74 جنيه للشراء، و96.79 جنيه للبيع.