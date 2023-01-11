الأمم المتحدة: تعيين روزالين اكومبى مسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي لأنشطة بناء السلام

الأربعاء 11/يناير/2023 - 01:33 م

اختارت الأمم المتحدة، الكينية روزالين اكومبى رئيسة لوحدة الشراكة والتخطيط الاستراتيجي بإدارة الشئون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة.

وفي أول تعليق لها، قالت المسئولة الكينية " إنها تعتبر نفسها وهي تشغل هذا المنصب الدولي خادما دوليا لبناء السلام والاستقرار في العالم من خلال منع نشوب الصراعات وترطيب أجوائها إن وقعت".

وكانت روزالين اكومبى قد شغلت قبل تعيينها في هذا المنصب الأممي، مفوضة عامة للحدود والانتخابات في حكومة كينيا قبل العام 2017 عندما غادرت كينيا والتحقت بالعمل في إدارة الشئون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة، وكانت من الأسماء البارز نشاطها في تنسيق عمليات حفظ السلام الأممية في منطقة وسط أفريقيا وخدمة مكاتب الأمم المتحدة في أديس أبابا وداكار وهو المنصب الذي كانت فيه حتى نهاية ديسمبر 2022.