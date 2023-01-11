اليوم.. انطلاق منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني في الرياض

الأربعاء 11/يناير/2023 - 07:05 ص

تنطلق منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني، اليوم الأربعاء، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، للمرة الثالثة في تاريخ المسابقة.

ويستهل ريال مدريد مشواره في البطولة، بمواجهة فالنسيا في الدور نصف النهائي، وحال تخطي عقبة الخفافيش سيواجه في النهائي الفائز في نصف النهائي الثاني بين برشلونة وريال بيتيس.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق اللقب رقم 13 في تاريخ المسابقة، لمعادلة الرقم القياسي لبرشلونة، الأكثر تتويجا بالبطولة.

ويشارك ريال مدريد كبطل الليجا، حيث أنهى الموسم الماضي برصيد 86 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن الوصيف برشلونة.

منذ تغيير نظام المسابقة عام 2019، بمشاركة 4 فرق، وحامل لقب الليجا يواجه سوء حظ غريب.

ففي تلك النسخة كان برشلونة هو حامل لقب الليجا، وودع من الدور نصف النهائي بالخسارة ضد وصيف الليجا أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2).

وتوج ريال مدريد صاحب المركز الثالث بالليجا باللقب، على حساب الروخيبلانكوس بركلات الترجيح.

وفي نسخة 2020، ودع ريال مدريد حامل لقب الليجا من نصف النهائي، حيث تلقى الهزيمة بنتيجة (2-1) ضد أتلتيك بيلباو وصيف كأس الملك.

وواصل بيلباو رحلته حيث انتصر في النهائي على برشلونة وصيف الليجا، وتوج باللقب.

وفي نسخة 2021، أتلتيكو مدريد حامل لقب الليجا ودع من الدور نصف النهائي، بالخسارة بنتيجة (2-1) أمام أتلتيك بيلباو وصيف كأس الملك.

وخرج برشلونة بطل الكأس أمام ريال مدريد وصيف الليجا في نصف النهائي.

وواجه الميرنجي أتلتيك بيلباو في النهائي، وحقق الانتصار بنتيجة (2-0) وتوج باللقب.

فهل ينجو ريال مدريد من لعنة الليجا ويحصد اللقب ويكون أول استثناء في النظام الجديد للمسابقة؟.