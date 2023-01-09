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الثلاثاء 10 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"جدار الكافية" للكاتبة يمنى محيي الدين تشارك في معرض الكتاب

الكاتبة يمني محيي
الكاتبة يمني محيي الدين
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أصدرت دار سطوع، مجموعة قصصية بعنوان "جدار الكافية"، للكاتبة يمنى محيي الدين، ومن المقرر أن تشارك المجموعة معرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال شهر يناير المقبل.

ومن أجواء المجموعة نقرأ: "أحيانا من الصعب أن تحاول وحتى تسعي بداخلك فلا يوجد طريق سهل للمحاولة، أن تكون في مدينة بائسة الذين ولدت من وهم الأحلام والواقع  بلا أهمية، ولكن أن تكون فاشل لا أحد يدعمك إلى الأبد فأنت مسؤول عن حياتك، ولو أن تكون ناجحا فسيدعمك الكثير من الناس فأعلم أنك تجاوزت الكثير من العوائق والصعوبات، فأنت ستكن فخور بنفسك وأهم شيء أن تؤمن بنفسك بداخلك في حلمك لتسعي ان تعيش لأجله وليس بلا هدف في حياة بائسة، وتذكر دائمًا أن لا يوجد طريق سهل، بل يجب الوصول إلى ما تريده بعد محاولات عديدة بعزيمة صلبة".

جدار الكافية معرض القاهرة الدولي للكتاب