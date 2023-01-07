ads
السبت 07 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

القومي للإعاقة يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنية له وللجميع دوام أواصر المحبة والسلام.

وتوجهت المشرف العام على المجلس بخالص الدعاء بأن يحمي المولى عز وجل مصرنا الحبيبية، تحت قيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن تكون دوما الأعياد فرصة طيبة للمودة والمحبة فيما بين المصريين جميعا، وتعزيز روح المحبة والتسامح بين نسيج الأمة مسلميها و مسيحييها، باعتبارهم الشركاء الحقيقيين في بناء الوطن وتنميته والركيزة الأساسية لدعم بناء الجمهورية الجديدة.

ايمان كريم تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد الدكتورة إيمان كريم