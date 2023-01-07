القومي للإعاقة يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

السبت 07/يناير/2023 - 12:01 م

تقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنية له وللجميع دوام أواصر المحبة والسلام.

وتوجهت المشرف العام على المجلس بخالص الدعاء بأن يحمي المولى عز وجل مصرنا الحبيبية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن تكون دوما الأعياد فرصة طيبة للمودة والمحبة فيما بين المصريين جميعا، وتعزيز روح المحبة والتسامح بين نسيج الأمة مسلميها و مسيحييها، باعتبارهم الشركاء الحقيقيين في بناء الوطن وتنميته والركيزة الأساسية لدعم بناء الجمهورية الجديدة.