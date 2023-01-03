اليوم.. شبورة مائية وأمطار رعدية وطقس بارد على أغلب المحافظات

الثلاثاء 03/يناير/2023 - 07:00 ص

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء ، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف الحرارة باقى النهارعلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الانحاء.

ويشهد اليوم الثلاثاء ، شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وخليج السويس و جنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغري 14 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر 23 للعظمى والصغرى 15، وعلى شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 9 ، وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9 درجات.