النواب يناقش غدًا مقترحًا بتخصيص أرض لإقامة مستشفى عام بالقاهرة

الأحد 01/يناير/2023 - 07:55 ص

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الإثنين، مناقشة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، عن اقتراحات برغبة مقدم من النائبة جيهان البيومي، بشأن تخصيص قطعة أرض تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بمنطقة القاهرة الجديدة لإقامة مستشفى عام- محافظة القاهرة.

ويشهد مجلس النواب الثلاثاء القادم جلسة رقابية حول سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

حيث يناقش ما يقرب من ١٥١ أداة رقابية منها طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية د على المصيلحي .

كما يناقش طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.