اليوم.. طلاب الثانوية يبدأون تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

الأربعاء 28/ديسمبر/2022 - 07:05 ص

يبدأ طلاب الصف الثالث الثانوى اليوم الأربعاء الموافق 28 من شهر ديسمبر الجارى تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 سواء لطلاب العام المستجدين أو الراغبين في الإعادة، وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يجب على طلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 حتى يتمكنوا من التقدم لامتحانات العام الدراسي الجاري 2022\2023.

كيف يسجل طلاب الثالث الثانوى العامة استمارة الثانوية العامة 2022\2023؟

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تتم إتاحة رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 بداية من اليوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر الجارى، ويجب على جميع طلاب الصف الثالث الثانوى تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 حتى يتمكن الطلاب من إجراء الامتحانات.

ما هي خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 والأوراق المطلوبة؟

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 إلكترونيا من خلال الموقع الذي أعدته الوزارة لذلك، معلقةً أنه يجب اتباع الخطوات التالية في أثناء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023.

وجاءت خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 كما حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كالتالى:

1- تقديم عدد (4) صور شخصية للطالب مقاس 4*6 مع مراعاة أن تكون ذات خلفية بيضاء ومدون عليها اسم الطالب بالكمبيوتر

2- يتم وضع نفس الصورة التي سوف يتم تسليمها إلى المدرسة على استمارة الثانوية العامة 2023

3- تقديم أصل شهادة ميلاد الطالب + صورة منها

4- تقديم عدد (1) صورة من البطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر

5- يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوى الجدد والراسبين تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 وطباعتها بالألوان بعد الانتهاء من تسجيلها

6- تقديم إخطار رقم الجلوس الخاص بالطالب بالألوان

7- تقديم إيصال تبلغ قيمته 20 جنيها من خلال حوالة بريدية في حساب الإدارة العامة للامتحانات للطلاب الراسبين فقط+ صورة منه

8- تقديم الطابع الخاص بالمشروعات تبلغ قيمته 10 جنيهات

9- تقديم الإيصال الخاص بسداد رسوم الامتحانات وتصل قيمته إلى 210 جنيهات ويتم دفعها عن طريق البريد المصرى + صورة منه

10- تقديم الإيصال الخاص بسداد المصروفات الدراسية بقيمة 500 جنيه ويتم دفعها من خلال البريد+ صورة منه.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2023

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تتم مراجعة البيانات في أثناء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، وفى حالة وجود أخطاء في البيانات التوجه إلى المدرسة لتعديلها قبل طباعة استمارة الثانوية العامة 2023، مشيرة إلى أنه تعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 بداية من يوم 10 من شهر يونيو القادم وتستمر لمدة شهر.