تعرف على مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى خلال 2023

الأحد 25/ديسمبر/2022 - 11:39 ص

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية الجديدة لبحث أسعار الفائدة خلال عام 2023.

وأوضح البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، أن اللجنة ستعقد 8 اجتماعات في العام الجديد 2023، وتأتي المواعيد كالتالي:

وتضمن الجدول 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية تبدًا فى الثانة من فبراير القادم، يليه اجتماع يوم 30 مارس، أما الاجتماع الثالث فتحدد له تاريخ 18 مايو، بينما سيأتى الاجتماع الرابع يوم 22 يونيو.

ومن المقرر انعقاد الاجتماع الخامس يوم 3 أغسطس، والاجتماع السادس يوم 21 سبتمبر، والاجتماع السابع يوم 2 نوفمبر، فيما تحدد أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية فى 2023 ليكون يوم 21 ديسمبر المقبل.

والجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد عقدت 8 اجتماعات خلال عام 2022، تم خلالها تثبيت أسعار الفائدة خلال 4 اجتماعات، وتم زيادة أسعار الفائدة بواقع 8%، منها 1% في 21 مارس، و2% في 19 مايو، و2% خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته لجنة السياسة النقدية في 27 أكتوبر، والذي جاء مصاحبا لقرار العمل بسعر الصرف المرن، وأخيرا الـ 3% التي اقرها البنك يوم الخميس الماضي.

وقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير لعام 2022، الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.