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السبت 24 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظة القاهرة تعلن تفاصيل حريق كوبري أحمد فخري بمدينة نصر

حريق كوبري أحمد فخري
حريق كوبري أحمد فخري
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أعلنت محافظة القاهرة تفاصيل حريق كوبري أحمد فخري بمدينة نصر.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا باشتعال النيران بخط الغاز المتواجد أسفل كوبرى النادي الأهلي في تقاطع شارع حسن المأمون مع شارع أحمد فخري بمدينة نصر نتيجة كسر ماسورة غاز.

وعلى الفور انتقل لموقع الحادث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة وقوات الحماية المدنية ومسئولي شركة الغاز وشركات المرافق وتم إغلاق خط الغاز وتحويله للخط الإحتياطي دون قطع الغاز عن أهالي المنطقة.
وأكد محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إطفاء الحريق وإجراء عمليات التبريد دون وفيات أو إصابات وجاري إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز.

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