مبادرة "رواد النيل" توقع مذكرة تفاهم مع مشروع "رواد 2030" لدعم الشركات الناشئة

الخميس 22/ديسمبر/2022 - 07:24 م

وقعت مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي المصري، مذكرة تفاهم مع مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية والإقنصادية، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات تقديم الدعم الفني والمساندة لرواد الأعمال والشركات الناشئة والابتكارية بما يحقق لها النمو والاستمرار بسوق العمل.

وقع الإتفاقية الدكتورة هبه لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل والدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، بحضور مسئولين من البنك المركزي ووزارة التخطيط ، وعدد من رواد الأعمال والشركات الناشئة على هامش جلسة عقدت مساء اليوم تحت عنوان" عيادات الأعمال .. الحلول والخدمات للشركات الناشئة ورواد الأعمال" تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية.

وقالت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطارعدد من الإتفاقيات والبروتوكولات التي تم توقيعها اليوم مع العديد من الجهات لتقديم الخدمات والإستشارات لرواد الأعمال في مختلف أنحاء الجمهورية، ومساعدة الشباب على تنفيذ مشروعاتهم وتطويرها وتأسيس مشروعات جديدة بدلا من إنتظار الوظيفة.

وأضافت أن مشروع رواد 2030 يعمل على العديد من المحاور، لدعم الشباب ورواد الأعمال، أولها محور التعليم بالتعاون مع عدد من الجامعات، خلق أجيال من رواد الأعمال للمستقبل، بالإضافة لمحور حاضنات الأعمال، حيث تم إنشاء 10 حاضنات في مجالات مختلفة، ومحور التوعية لتثقيف الشباب والنشء في المدارس الحكومية على كيفية خلق أفكار للمشروعات في المستقبل، ومحور دعم ومساندة ريادة الاعمال.

وأضافت أن عيادات الأعمال Rowad Clinics التي أنشأها مشروع 2030، تهدف إلى تقديم استشارات في كل المجالات لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمتعثرين منهم، بهدف استكمال مشروعاتهم، وتقدم لهم دعما فنيا وتكنولوجيا وتقنيا والتأكيد على مدى جاهزيتها للحصول على التمويل والاستثمار، كما تقدم إستشارات عامة ومالية وقانونية، للحفاظ على استدامتها مما يساهم في دعم الاقتصاد المصري.

من جانبها.. قالت الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل إن مذكرة التفاهم يأتي في إطار التعاون المستمر بين المبادرة ومشروع 2030، حيث سبق التعاون المشترك في مشروع المصنع المصغر بمبادرة رواد النيل والذي يرعاه مشروع 2030، مشيرة إلى ان مذكرة التفاهم تهدف لتقديم خدمات لعيادات الأعمال Rowad Clinics التي يقوم بها المشروع، وستقوم المبادرة بتقديم خدمات استشارية للشركات الناشئة سواء من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال التابع للمبادرة اوإستشارات تقنية في مختلف المجالات ودون تحمل المشروع لأية أعباء مالية.

وأضافت أن الهدف من مذكرة التفاهم هو مساعدة المشروعات الريادية على تحديد المشكلات التي تواجهها والتوصل إلى حلول من شأنها رفع كفاءة إنتاجيتها ومساعدتها على الاستمرار والنمو في سوق العمل، وتوفير الخدمات الأرشادية والاستشارية المختلفة اللازمة لنمو المشروعات الناشئة والتي قد تعاني تحديات أو مشكلات في أي من المجالات القانونية أو المالية أو التسويقية.

وأوضحت لبيب أن مبادرة رواد النيل ستعمل أيضا على المشاركة في نشر المعرفة والتثقيف لرواد الأعمال واصحاب المشروعات، وتوفير الإستشارات التقنية في مجال الخدمات التكنولوجية المختلفة، دون تحمل أصحاب المشروعات أية أعباء مادية للحصول على خدمات الارشاد والتوجيه أو الاستشارات، والمشاركة في تقديم الدعم الفني لرواد الأعمال ومساعدتها على التوسع والنمو والحصول على فرص بأسواق جديدة.

ويهدف مشروع رواد 2030 إلى تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار و ريادة الأعمال في مصر وخلق منظومة متكاملة لتطبيق رؤية استراتيجية مصر 2030 الهادفة إلى أن يكون المجتمع المصري بحلول عام 2030 مجتمعاً مبدعاً، ومبتكرًا ومنتجًا للعلوم و التكنولوجيا و المعارف.

وتهدف مبادرة رواد النيل إلى تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم الابتكار وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات والتحول الرقمي وتقديم الخدمات الغير مالية، ودعم الشركات الناشئة وتنمية الشركات القائمة في القطاعات الإستراتيجية،.

بالاضافة إلى تقديم محتوى تعليمي عالي الجودة حول ريادة الأعمال يكون وثيق الصلة ومتاحًا للمجتمع المصري، بالإضافة إلى المهارات التكنولوجية اللازمة لرفع القدرة التنافسية في السوق المصري وتزوبد الشباب بالمهارات التقنية اللازمة لرفع القدرة التنافسية وسد الفجوات عن طريق تنففيذ مجموعة من البرامج منها دعم الإبتكار، الإحتضان، التوعية والتدريب، نمو الشركات بالإضافة إلى مراكز خدمات تطوير الأعمال التي تقدم الدعم الاستشاري والحلول المالية وغير المالية للشباب ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة مع عدد كبير من البنوك.