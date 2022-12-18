سعر الريال السعودي اليوم الأحد 18-12-2022 مقابل الجنيه المصري

الأحد 18/ديسمبر/2022 - 02:11 م

سجل سعر الريال السعودي الآن مقابل الجينه المصري في بداية تعاملات هذا الأسبوع الأحد 18 ديسمبر، ارتفاعًا في البنوك والبنك المركزي، وقد استقر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، خلال الأيام السابقة.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

6.55 جنيه للشراء.

6.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

6.54 جنيه للشراء.

6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

6.55 جنيه للشراء.

6.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

6.54 جنيه للشراء.

6.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

6.54 جنيه للشراء.

6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

6.40 جنيه للشراء.

6.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

6.52 جنيه للشراء.

6.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

6.56 جنيه للشراء.

6.57 جنيه للبيع.