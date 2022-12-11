كشف ملابسات فيديو سير سائق أتوبيس عكس الاتجاة بالظاهر

الأحد 11/ديسمبر/2022 - 12:40 ص

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "الفيس بوك" يتضمن قيام سائق حافلة للنقل الجماعى بالسير عكس الإتجاه بالقاهرة.

تعود الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام (سائق حافلة نقل جماعى تابعة لإحدى الشركات) بالسير عكس الإتجاه بدائرة قسم شرطة الظاهر بنطاق محافظة القاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط سائق الحافلة وتبين أنه (مقيم بمحافظة القليوبية "لا يحمل رخصة قيادة").. وبمواجهته إعترف بقيامه بالسير عكس الإتجاه مبررًا ذلك لضيق الوقت وأنه كان فى عجلة من أمره.. تم التحفظ على الحافلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.