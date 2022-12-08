اليوم.. وزارة الرياضة تطلق سادس محطات القوافل التعليمية والتنويرية بمطروح

الخميس 08/ديسمبر/2022 - 06:53 ص

تطلق وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الخميس بمحافظة مطروح، سادس محطات مشروع القوافل التعليمية والتنويرية لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية للعام العاشر على التوالي، تحت شعار " الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل" والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارتي " التربية والتعليم والتعليم الفني، التنمية المحلية، وحدة تصدوا معنا "، بــ 16 محافظة، وذلك ضمن خُطتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعام الدراسي ٢٠٢٢_٢٠٢٣، مساهمةً في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وكيفية مواجهة الشائعات والتصدي لها، ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء.

ويشارك ضمن القوافل التعليمية نخبة من الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين فى المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمى البرامج التعليمية المتخصصة، الأستاذ/ سيد مصطفى _مدير تحرير الأهرام المسائي والمشرف العام على القوافل، حيث تنفذ الانطلاقة السادسة على مدار يومي الخميس والجمعة، بمكتبة مصر العامة، مدرسة فوكة بمدينة الضبعة للتعليم الأساسى، قاعة العمد والمشايخ بمطروح.

ومن المقرر تنفيذ فعاليات البرنامج القومي لمواجهة الشائعات "تصدوا معنا "، ويشمل على عقد ورش وحقائب تدريبية للتعرف على مفهوم الشائعات وكيفية التمييز بينها وبين الحقائق والأخبار الصحيحة،تصنيف الشائعات وبيان تأثيرها على الفرد والمجتمع،اقتراح عدد من الإجراءات والمبادرات لمواجهة الشائعات،استخدام الأساليب والتقنيات الإلكترونية الحديثة خلال فعاليات التدريب، عرضًا للإنجازات والمشروعات القومية، أنشطة عصف ذهني وألعاب عقلية وفكرية.