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الخميس 08 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اليوم.. افتتاح أكبر معرض لأثاث دمياط في أرض المعارض بمدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يفتتح جهاز تنمية المشروعات، اليوم الخميس، معرض "صنع في دمياط" للأثاث في دورته الثالثة للعام الجاري 2022 وذلك بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر، بمشاركة عشرات العارضين من صناع الأثاث الدمياطي ذائع الصيت.

وينظم جهاز تنمية المشروعات برئاسة نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز، المعرض بالتنسيق والتعاون مع محافظة دمياط خلال الفترة من 8 إلى 17 ديسمبر الجاري، ضمن سلسلة معارض بدأ الجهاز في تنظيمها منذ عام 2016 لدعم صناع الأثاث المصريين ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، وقد حققت تلك السلسلة من المعرض نجاحات متوالية منذ انطلاقها.

جهاز تنمية المشروعات معرض صنع في دمياط للأثاث
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