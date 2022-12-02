الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل الانخفاض الشهري الثامن على التوالي

الجمعة 02/ديسمبر/2022 - 07:12 م

تراجع مؤشر الأسعار العالمية لوكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة «الفاو» بشكل طفيف في نوفمبر الماضي ، مسجلاً انخفاضًا شهريًا الثامن على التوالي منذ ارتفاع قياسي في مارس بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت المنظمة اليوم الجمعة إن مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولًا عالميًا ، بلغ في المتوسط ​​135.7 نقطة الشهر الماضي ، انخفاضًا من 135.9 لشهر أكتوبر، مشيرة إلى رقم أكتوبر لم يتغير عن التقدير السابق لمنظمة الأغذية والزراعة.

وقالت الفاو إن القراءات المنخفضة للحبوب واللحوم ومنتجات الألبان في نوفمبر عوضت ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والسكر وخفف الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي لإطالة قناة تصدير الحبوب المدعومة من الأمم المتحدة من أوكرانيا لمدة 120 يومًا أخرى ، المخاوف بشأن تعطل الحرب للتجارة الضخمة في البحر الأسود.

وتابعت الوكالة أن الانخفاض الطفيف في نوفمبر يعني أن مؤشر الفاو للأغذية الآن أعلى بنسبة 0.3% فقط عن مستواه قبل عام.

ومع ذلك ، لا يزال المؤشر عند مستويات عالية تاريخيًا بعد أن وصل إلى ذروة 10 سنوات في عام 2021 بسبب نكسات الحصاد والطلب السريع بقيادة الصين.

وحذرت الفاو الشهر الماضي من أن توقع ارتفاع تكاليف الواردات الغذائية في عام 2022 سيؤدي بأفقر الدول إلى تقليص الكميات المشحونة.

وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب ، خفضت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2022 إلى 2.756 مليار طن من 2.764 مليار مقدرة الشهر الماضي.

وقالت النظمة إن التوقعات كانت أقل بنسبة 2 بالمئة من الناتج المقدر لعام 2021 وستكون أدنى مستوى في ثلاث سنوات.