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الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد: أمطار خفيفة الآن على العديد من المناطق مع فرص لسقوطها غدًا

الطقس
الطقس
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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الاثنين، إن مناطق جنوب سيناء وخليج العقبة، وسلاسل جبال البحر الأحمر، تشهد الآن سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها أن هناك فرصة مهيأة غدًا الثلاثاء، لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال الصعيد.

وأوضحت أنا بالنسبة لحالة الطقس فمن المتوقع أن يسود غدًا الثلاثاء طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر على معظم الأنحاء، فيما يصبح لطيفا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى خلال فترات النهار، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد مائلا للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط امطار السواحل الشمالية
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