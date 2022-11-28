بقصد التربح.. حبس مالك مطبعة بالطالبية لتزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية

الإثنين 28/نوفمبر/2022 - 10:56 م

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس مالك مطبعة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات لإتهامه بتزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية بالطالبية، وقد طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم.

كانت معلومات قد وردت لقطاع الأمن العام، تشير إلي قيام مالك مطبعة بالطالبية بالجيزة بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وخاصةً الشهادات الجامعية وبيعها بمقابل مادى لمن تحول الموانع القانونية حصولهم عليها بالطرق المشروعة، وفور التأكد من صحة المعلومات الواردة.

تم استهداف المتهم والقبض علية داخل المطبعة التي كان يعمل بها، وبتفتيشها عُثر بداخلها على "10 شهادات جامعية "مُقلدة " منسوبين لإحدى الجامعات الحكومية، كمبيوتر بمشتملاته ، ماكينة تصوير ، طباعة ألوان ، أختام بلاستيكية لشعار الجمهورية "مُقلدة "منسوبة لعدة جهات حكومية وآخر غير مقروء بصمته ، 4 أكلاشيهات بلاستيكية تقرأ بصمتهم لعدة جهات مختلفة ، كمية كبيرة من الطوابع بعضها مقلدة ، مجموعة من الأوراق البلاستيكية والورقية المستخدمة فى تزوير الشهادات الجامعية ، 2 فلاشة محمل عليها الشهادات والأختام للمحررات المزورة وهارد خارجى، مجموعة من الأدوات والأحبار المستخدمة فى عملية التزوير ، مبلغ مالى حصيلة نشاطه الإجرامى".

وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكابه الواقعة بقصد التربح، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.