تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

الأحد 27/نوفمبر/2022 - 12:12 ص

تقدم «البوابة نيوز»، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

- القاهرة 22- 15

- العاصمة الإدارية 22- 15

- 6 أكتوبر 23 - 15

- بنها 22- 16

- دمنهور 22- 15

- كفر الشيخ 22 - 16

- المنصورة 22- 15

- دمياط 22- 16

- بورسعيد 22- 17

- الإسماعيلية 23- 15

- السويس 22- 15

- الزقازيق 22- 16

- شبين الكوم 22-16

- طنطا 22 - 16

- شلاتين 27- 21

- الإسكندرية 22 - 16

- العلمين الجديدة 22 - 15

- وادي النطرون 22- 16

- مطروح 22- 14

- السلوم 21- 13

- سيوة 21- 8

- العريش 22- 16

- رفح 22- 16

- الطور 25- 17

- كاترين 19- 07

- رأس سدر 26- 16

- نخل 19- 11

- طابا 22- 15

- نويبع 23- 14

- حلايب 25 - 20

- شرم الشيخ 26 - 19

- الغردقة 26- 18

- مرسى علم 25- 19

- الفيوم 22- 13

- بني سويف 22- 12

- المنيا 22- 11

- أسيوط 22- 11

- سوهاج 23- 13

- قنا 25 - 14

- الأقصر 26- 15

- أسوان 26- 15

- الوادي الجديد 24- 13

- أبو سمبل 27- 16

- أبو رماد 26- 21

- رأس حدربة 25- 20.