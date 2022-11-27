تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

تقدم «البوابة نيوز»، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
- القاهرة 22- 15
- العاصمة الإدارية 22- 15
- 6 أكتوبر 23 - 15
- بنها 22- 16
- دمنهور 22- 15
- كفر الشيخ 22 - 16
- المنصورة 22- 15
- دمياط 22- 16
- بورسعيد 22- 17
- الإسماعيلية 23- 15
- السويس 22- 15
- الزقازيق 22- 16
- شبين الكوم 22-16
- طنطا 22 - 16
- شلاتين 27- 21
- الإسكندرية 22 - 16
- العلمين الجديدة 22 - 15
- وادي النطرون 22- 16
- مطروح 22- 14
- السلوم 21- 13
- سيوة 21- 8
- العريش 22- 16
- رفح 22- 16
- الطور 25- 17
- كاترين 19- 07
- رأس سدر 26- 16
- نخل 19- 11
- طابا 22- 15
- نويبع 23- 14
- حلايب 25 - 20
- شرم الشيخ 26 - 19
- الغردقة 26- 18
- مرسى علم 25- 19
- الفيوم 22- 13
- بني سويف 22- 12
- المنيا 22- 11
- أسيوط 22- 11
- سوهاج 23- 13
- قنا 25 - 14
- الأقصر 26- 15
- أسوان 26- 15
- الوادي الجديد 24- 13
- أبو سمبل 27- 16
- أبو رماد 26- 21
- رأس حدربة 25- 20.