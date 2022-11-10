اليمن: تدمير 450 لغمًا زرعها الحوثيون في شبوة ومأرب

الخميس 10/نوفمبر/2022 - 09:40 م

نفذ البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام (يماك) والمشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، اليوم الخميس، عمليتي إتلاف جديدة لكميات من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في عدد من المناطق بمحافظتي شبوة ومأرب.

وقال مدير برنامج "يماك" العميد الركن أمين العقيلي ـ في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ ـ إنه تم إتلاف 450 لغمًا مضادًا للآليات في عملتين بصحراء ذهبا بمديرية عين شمال غرب محافظة شبوة، موضحًا أن الألغام تم جمعها من مديريات بيحان وعسيلان وعين بشبوة وحريب بمأرب من قبل فرق البرنامج اليمني (يماك)، والمشروع السعودي (مسام) والتي زرعتها جماعة الحوثي الإرهابية.

وأشاد العقيلي، بجهود المشروع السعودي (مسام)، مثمنًا تعاون قوات العمالقة في جهود تحديد الأماكن الملوثة والإبلاغ عنها، مؤكدًا استمرار جهود نزع الألغام وتطهير اليمن منها بعد أن لوثتها جماعة الحوثي الإرهابية بكثافة عالية.