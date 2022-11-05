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السبت 05 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

ذهب
ذهب
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استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت  الموافق 5 نوفمبر 2022 وسجل 1222 جنيها للجرام عيار 21.
وسجل الجرام عيار 18 نحو 1030  جنيها، والجرام عيار 24 نحو  1375 جنيها، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 9560 جنيها، والأوقية نحو 1632 دولاراً .
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن الأربعاء 2 نوفمبر 2022 ‏رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي رابع زيادة بنفس القدر على ‏التوالي، مستهدفا  تغيير في سياسته النقدية لكبح جماح التضخم الأمر الذي تسبب في هبوط سعر أونصة الذهب إلى 1629 دولارا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الفدرالي لتشديد سياسته النقدية بوتيرة هي ‏الأسرع منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي.‏

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم السبت استقرت اسعار الذهب الذهب أونصة الذهب