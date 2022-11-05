أسعار الذهب اليوم السبت 5 نوفمبر 2022

السبت 05/نوفمبر/2022 - 09:40 ص

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 5 نوفمبر 2022 وسجل 1222 جنيها للجرام عيار 21.

وسجل الجرام عيار 18 نحو 1030 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 1375 جنيها، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 9560 جنيها، والأوقية نحو 1632 دولاراً .

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن الأربعاء 2 نوفمبر 2022 ‏رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي رابع زيادة بنفس القدر على ‏التوالي، مستهدفا تغيير في سياسته النقدية لكبح جماح التضخم الأمر الذي تسبب في هبوط سعر أونصة الذهب إلى 1629 دولارا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الفدرالي لتشديد سياسته النقدية بوتيرة هي ‏الأسرع منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي.‏