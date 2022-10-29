درة تكشف عن دورها في مسرحية "حتى لا يطير الدكان"

السبت 29/أكتوبر/2022 - 07:27 م

قالت الفنانة درة، إنها لأول مرة تقف علي خشبة المسرح في مصر، مشيرة إلي أنها تقدم شخصيتين في مسرحية “حتى لا يطير الدكان” .

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنها تقدم شخصيتين في هذه المسرحية، وهما "شخصية زبده "، وشخصية" أسمهان"، وكل شخصية لها تغيير زمني.

وأضافت أن فريق المسرحية يقوم حالياً "بعقد بروفات مكثفة، وأن المسرحية من نوعية المسرحيات الكوميدية ويشارك في بطولتها أكرم حسني الذي يجسد شخصية" قمر الدين"، وبيومي فؤاد ومحمد أنور، ومن المقرر أن يتم عرض المسرحية علي مسرح محمد العلي بالرياض من 3نوفمبر الي 7 خ ، وهي من تأليف أمير طعيمة وإخراج أوتاكا.

يشار أن اخر اعمال الفنانة" درة" مسلسل"المتهمة" والذي يشاركها بطولته عادل كرم ،مها نصار ،علي الطيب أسامة عباس،محمود غريب و مجموعة من النجوم ، وتدور قصة مسلسل المتهمة حول امرأة تجد نفسها متهمة بجريمة قتل لا تذكر عنها أي شيء، تكرس حياتها لمهمة العثور على المجرم الحقيقي وإثبات براءتها،المسلسل من تأليف وإخراج تامر نادي.