بولندا: ارتفاع عدد الوافدين من أوكرانيا إلى 7 ملايين و339 ألف لاجئ

الجمعة 28/أكتوبر/2022 - 09:41 ص

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الجمعة ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي إلى 7 ملايين و339 ألف شخص.

وأشارت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - إلى أن بولندا استقبلت أمس الخميس نحو 25 ألف لاجيء من أوكرانيا، فيما غادر نحو 22 ألف شخص للعودة إلى أوكرانيا؛ ليصل إجمالي العائدين إلى أكثر من 5.52 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس الماضي، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.