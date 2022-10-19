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الأربعاء 19 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سوق الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 337.98 نقطة، بما يعادل 1.12%، ليغلق عند 30523.80 نقطة.
وصعد مؤشر ناسداك المجمع 96.60 نقطة أو 0.90%، ليغلق عند 10772.40 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 42.03 نقطة أو 1.14%، ليغلق عند 3719.98 نقطة.

بورصة نيويورك الأسهم الأمريكية ارتفاع