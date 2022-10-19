سوق الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الأربعاء 19/أكتوبر/2022 - 12:23 ص

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.

فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 337.98 نقطة، بما يعادل 1.12%، ليغلق عند 30523.80 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع 96.60 نقطة أو 0.90%، ليغلق عند 10772.40 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 42.03 نقطة أو 1.14%، ليغلق عند 3719.98 نقطة.