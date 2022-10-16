تاجر ووالده ينهبان 50 مليون جنيه من أهالي دمنهور ويلوذان بالفرار

الأحد 16/أكتوبر/2022 - 06:11 م

شهدت قرية شرنوب بمركز دمنهور في محافظة بحيرة، ظهور مستريح جديد، استولى من الأهالي على 50 مليون جنيه، بعد إيهامهم بتشغيلها في تجارة المواشي، ثم لاذ بالفرار.

تلقي مركز شرطة دمنهور، بلاغات من عدد من المواطنين يتهمون شخص يدعى عباس عمر، ووالده (تجار)، بالاستيلاء منهم علي مبالغ مالية بلغت 50 مليون جنيه، بغرض تشغيله في تجارة المواشي مقابل أرباح شهرية، وفي موعد استلام الرباح ماطلوا في السداد.

تحررت محاضر بأرقام 18804 لسنة 2022 جنح مركز دمنهور وصدر حكم بحبسة عامين، ورقم 28152 لسنة 2022 جنح مركز دمنهور، ومحضر رقم 28153 لسنة 2022 جنح مركز دمنهور، ومحضر رقم 28154 لسنة 2022 جنح مركز دمنهور.