اليوم.. تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة

الإثنين 10/أكتوبر/2022 - 09:02 ص

تشهد أكاديمية الشرطة حفل تخرج جديدا لطلابها اليوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر 2022 بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول.

أكاديمية الشرطة المصرية هي واحدة من أهم الأكاديميات الأمنية على مستوى الشرق الأوسط، لتؤهل الطلاب للالتحاق بوزارة الداخلية المصرية والحصول على شهادة الليسانس في القانون والشرطة، ويتخرج الطلاب منها للالتحاق بوظيفة ملازم ليكون على أتم استعداد للعمل في وزارة الداخلية.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.



ومن المقرر أن يقدم طلاب أكاديمية الشرطة عروضا للمهارات الخاصة التي اكتسبوها من داخل الكلية منها استخدام فنون القتال المتلاحم في الدفاع والسيطرة على الخصم ومهارات تفادي ضربات الخصم وطرحه أرضا ومهارات استخدام الدفاع عن النفس لشل حركة الخصم فضلًا عن مجموعة من فنون القبض والسيطرة.