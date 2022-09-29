مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع

الخميس 29/سبتمبر/2022 - 04:09 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 152.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11170.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 165 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 178 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع.