أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 152.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11170.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 165 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 178 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 25 شركة على تراجع.
اقتصاد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 152.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11170.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 152.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11170.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.