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الأربعاء 21 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

الدولار
الدولار
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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في البنوك الحكومية، اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 19.41 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 19.37 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 19.41 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.44 جنيه للشراء و19.47 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

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