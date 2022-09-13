أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022

الثلاثاء 13/سبتمبر/2022 - 08:48 ص

استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022، وذلك بعد ان زاد أمس في البنوك العاملة بالسوق المصرية بمقدار 5 قروش في المتوسط.

وسجل اقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.27 جنيها للشراء و 19.37 جنيها للبيع في بنكي البركة و المشرق.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.29 جنيها للشراء و 19.39 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية،الإمارات دبي الوطني، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، الكويت الوطني، بلوم"

بينما بلغ اعلي سعر للدولار مقابل الجنيه نحو 19.36 جنيها للشراء و 19.39 جنيها للبيع في بنكي ميد بنك و مصرف أبوظبي الاسلامي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.31 جنيها للشراء و 19.39 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، مصر".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.33 جنيها للشراء و 19.39 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، العقاري المصري العربي".

