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الثلاثاء 13 سبتمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022

الدولار
الدولار
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استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022، وذلك بعد ان زاد أمس في البنوك العاملة بالسوق المصرية بمقدار 5 قروش في المتوسط.

وسجل اقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.27 جنيها للشراء و 19.37 جنيها للبيع في بنكي البركة و المشرق.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.29 جنيها للشراء و 19.39 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية،الإمارات دبي الوطني، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، الكويت الوطني، بلوم"
بينما بلغ اعلي سعر للدولار مقابل الجنيه نحو 19.36 جنيها للشراء و 19.39 جنيها للبيع في بنكي ميد بنك و مصرف أبوظبي الاسلامي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.31 جنيها للشراء و 19.39 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، مصر".
وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.33 جنيها للشراء و 19.39 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، العقاري المصري  العربي".
 

الدولار الأمريكي اسعار الدولار